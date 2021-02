Gattuso col 'suo' Napoli nella partita che può costargli la panchina: 4 attaccanti contro la Juve

Ghoulam, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mertens e Demme. Sono gli indisponibili del Napoli per il match di questa sera contro la Juventus, gara valida per la 22esima giornata di Serie A che potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale anche per il futuro di Gennaro Gattuso.

Una brutta sconfitta potrebbe costargli l'esonero e probabilmente, anche per questo motivo, Gattuso ha deciso di giocarsi questa partita col modulo che aveva pensato in estate dopo l'acquisto di Victor Osimhen, ovvero con un 4-2-3-1 che conta su ben quattro attaccanti. Un modulo che Gattuso può riproporre dopo diversi mesi grazie al rientro del centravanti nigeriano, tornato in campo dal primo minuto per la prima volta solo in settimana nella gara contro l'Atalanta persa 3-1.