Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. A Napoli 81 partite, 47 vittorie e 151 gol

vedi letture

Adesso è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. I viola accolgono il tecnico calabrese, corteggiato da tempo e col quale già ad aprile c’era stata un’intesa di massima. La chiamata della società di Commisso arriva dopo una buona stagione e mezza alla guida del Napoli. Subentrato al maestro Ancelotti, l’ex centrocampista, tra le altre cose campione del mondo nel 2006, ha guidato i partenopei in 81 partite. Il bilancio parla di 47 vittorie, 12 pareggi e 22 sconfitte. 151 i gol fatti, 95 quali subiti. In Serie A, media punti di 1,93 a partita. Cresciuta vistosamente col passare del tempo: se per le 23 gare della scorsa stagione è stata di 1,78 punti a gara, in questo campionato è salita addirittura a 2,03. Considerando infine il girone di ritorno, il Napoli di Gattuso è stata la migliore squadra del campionato dopo l’Inter.