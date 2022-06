Gattuso ha chiesto Sergio Oliveira per il Valencia. Assalto se la Roma non lo riscatterà

Arrivano notizie dal Portogallo per il calciomercato del Valencia, pronto ad accogliere Gennaro Gattuso in panchina. Stando a quanto riferito da Jornal de Noticias, il primo obiettivo per i Murcielagos è Sergio Oliveira, centrocampista attualmente alla Roma in prestito dal Porto e già richiesto anche l'estate scorsa quando era promesso alla Fiorentina, prima della separazione prematura con il tecnico. Se dunque non sarà riscattato dai giallorossi, ecco che potrebbe farsi sotto con forza il Valencia.