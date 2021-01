Gattuso: "Napoli è come Roma, ci sono troppe radio. Piazza difficile, si dicono tante cavolate"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida con l'Udinese: "Non era facile dopo quello che era successo contro lo Spezia. La squadra è viva, che deve giocare sempre al massimo. Mercoledì abbiamo preso una mazzata incredibile. Oggi abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi. Ci siamo ripresi quello che abbiamo lasciato quattro giorni fa. I giovani di oggi devono smanettare meno, si va troppo sul telefonino e si leggono troppe robe. Napoli è a livello di Roma, ci sono tante radio e siti. Se buttiamo energie sul campo invece di leggere, in giro si dicono tante cavolate. Napoli non è una piazza facile".

