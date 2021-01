Gattuso: "Senza Zielinski parleremmo di una gara da prendersi a martellate sulle parti basse"

Il Napoli domina e vince a Cagliari, ma Rino Gattuso nel post-partita non è pienamente soddisfatto. L'allenatore azzurro, nel corso della sua intervista a Sky Sport, si è detto anche arrabbiato per un aspetto: "Non puoi arrivare venti volte negli ultimi venti metri e giocare senza veleno. Oggi sono contento della prestazione, ma sono molto arrabbiato perché 10 palle gol nel primo tempo sono tante, considerando anche tutti i giocatori offensivi che ci mancano. Perdiamo 3-4 contrasti di fila, è vero, ma la cosa che mi ha fatto arrabbiare di più è il veleno sotto porta. Siamo la squadra che calcia di più in Serie A e fa creare meno agli avversari. E' una questione di mentalità. Sull'1-1 è stato bravo Zielinski, altrimenti eravamo qui a parlare di una partita da prendersi a martellate sulle parti basse".

