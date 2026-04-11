Esclusiva TMW Gautieri: “Silvio Baldini valore aggiunto per l’Italia. Poche colpe per Gattuso”

“Sono molto contento per Baldini. Ha dei principi, ha dato molto al calcio da allenatore nei club e adesso anche con l’Under 21. Per il nostro movimento è un valore aggiunto”. Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri a proposito di Silvio Baldini che guiderà la Nazionale nelle prossime due partite.

Che succede al calcio italiano?

“Poca qualità e poca meritocrazia. Siamo indietro da anni. Se non andiamo al Mondiale da un po’ c’è un problema. Gattuso ha poche colpe. Bisogna partire dalle scuole calcio e anche a controllare gli istruttori qualificati perché spesso chi insegna non lo è. Non facciamo nulla per migliorare il sistema”.