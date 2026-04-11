Esclusiva TMW
Gautieri: “Silvio Baldini valore aggiunto per l’Italia. Poche colpe per Gattuso”
TUTTO mercato WEB
“Sono molto contento per Baldini. Ha dei principi, ha dato molto al calcio da allenatore nei club e adesso anche con l’Under 21. Per il nostro movimento è un valore aggiunto”. Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri a proposito di Silvio Baldini che guiderà la Nazionale nelle prossime due partite.
Che succede al calcio italiano?
“Poca qualità e poca meritocrazia. Siamo indietro da anni. Se non andiamo al Mondiale da un po’ c’è un problema. Gattuso ha poche colpe. Bisogna partire dalle scuole calcio e anche a controllare gli istruttori qualificati perché spesso chi insegna non lo è. Non facciamo nulla per migliorare il sistema”.
© Riproduzione riservata
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Inter, Calhanoglu spiega il gol alla Roma: "Chi critica Svilar provi a stare in porta. E sul Como..."
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"