Gazidis: "Pioli rende facile ciò che sembra difficile". Poi glissa sul rinnovo di Ibra

Uno dei segreti dell'exploit del Milan negli ultimi mesi è senza dubbio Stefano Pioli. Il rinnovo firmato poche settimane fa altro non è che la conferma della bontà del lavoro svolto nelle ultime stagioni e della fiducia accordatagli dalla società, a partire da Ivan Gazidis: "Pioli è una persona di sensibilità superiore - ha assicurato ai taccuini di Sportweek -. Stefano cerca di capire gli altri e si preoccupa per tutti. Chi sente questa empatia e professionalità si getterebbe nel fuoco per lui. È un professionista in sintonia con la nostra visione. Di lui mi piace il fatto che rende facile ciò che sembra difficile".

Dopo il rinnovo di Pioli arriverà quello di Ibra?

"Sulle vicende dei singoli giocatori, preferisco lasciare la risposta a Paolo Maldini...".