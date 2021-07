Genoa, accelerata per Supryaga: con 10 milioni si può chiudere già oggi

Quella di oggi potrebbe essere davvero la giornata giusta per vedere l'arrivo in Serie A di Vladyslav Supryaga. Come riportato da Sky Sport, nelle scorse ore il Genoa sembra aver accelerato sul conto del classe 2000, tanto che la chiusura dell'affare potrebbe avvenire già in giornata, con una proposta di 10 milioni di euro. Sul giocatore ci sono anche le attenzioni del Torino.