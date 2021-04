Genoa, amarezza di rigore: solo un tiro dal dischetto a favore in stagione

vedi letture

L'episodio ha fatto discutere molto. Al minuto 94 Eysseric interviene ai danni di Zappacosta all'interno dell’area di rigore. Per il direttore di gara, il signor Maresca, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore mentre il VAR decide di non intervenire scatenando le ire dei giocatori in campo e della panchina rossoblu. Nel post partita il tecnico Ballardini ha analizzato "Arriva in modo scomposto, e anche se tocchi la palla... Magari allenatore e giocatori sbagliano, ma qui mi sembra un'entrata che se la fa un mio giocatore mi preoccupo, perché il rischio è grande". Anche lo stesso esterno ex Roma e Chelsea ai canali ufficiali ha espresso la sua delusione: "Non sono uno che ama fare polemiche o tuffarsi, penso di averlo dimostrato nel primo tempo quando Milenkovic mi ha tirato un calcio in area e ho continuato senza problemi. Io ho sentito la botta da dietro, poi possiamo sbagliare tutti: secondo me c'erano gli estremi per dare il rigore, poi non so perché non ho rivisto l'azione, fatto sta che il difensore mi ha preso in pieno".

Un solo rigore a favore in stagione - Un rapporto non facile quello del Genoa con i calci di rigore. Nel corso della stagione la formazione rossoblu ha ricevuto soltanto un tiro dagli undici metri. I rossoblu sono fanalino di coda nella speciale classifica delle formazioni che hanno usufruito di tale opportunità alle spalle del Bologna, due rigori a favore di cui solo uno realizzato. Il Grifone infatti ha ricevuto un calcio di rigore soltanto nella trasferta di La Spezia, al debutto in panchina di mister Ballardini. In quell’occasione Mimmo Criscito superò Provedel per il gol che permise ai rossoblu di superare gli Aquilotti per 2-1. L'ultima massima punizione a favore ricevuta in casa risale invece al 23 giugno scorso realizzato da Iago Falque nel match perso 4-1 contro il Parma mentre il rigore di Criscito nel derby vinto del 22 luglio tecnicamente fu realizzato, per calendario, in trasferta.