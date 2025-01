Ufficiale Genoa, Ankeye va in Romania per rilanciarsi: prestito al Rapid Bucarest fino a giugno

Il Rapid e il Genoa hanno raggiunto un accordo per il prestito di David Ankeye. Il giocatore nigeriano giocherà allo stadio Giulești fino all’estate di quest’anno.

A 22 anni, Ankeye ha disputato quattro partite nella stagione in corso di Serie A, contro Lazio, Bologna, Juventus e Atalanta, mentre in altre 13 occasioni è rimasto in panchina senza essere impiegato.

“Conosco il Rapid come un club storico in Romania, seguivo il campionato già ai tempi in cui ero in Moldova. Prima di arrivare qui, ho osservato la squadra e i suoi tifosi, e sono molto motivato a far parte del Rapid. Non vedo l’ora di giocare, dare il massimo per la squadra e rendere felici i tifosi. Prometto di dare il 100% in ogni partita per portare la squadra ai vertici”, ha dichiarato Ankeye al sito ufficiale fcrapid.ro.

Arrivato dallo Sheriff Tiraspol all’inizio del 2024 per una cifra di 2,5 milioni di euro, l’attaccante di 1,91 metri ha indossato la maglia del Genoa in 11 occasioni, senza però riuscire a segnare.