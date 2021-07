Genoa, arriva Vanheusden in ritiro. Ripresi contatti per Goldaniga e per il pallino Lammers

Sky Sport fa il punto della situazione sul calciomercato del Genoa. Non soltanto Sirigu, sempre più vicino: in difesa sta per aggregarsi al ritiro rossoblu il belga Zinho Vanheusden dell'Inter, mentre sono ripresi i contatti con il Sassuolo per riportare al Ferraris il centrale Edoardo Goldaniga, stavolta a titolo definitivo dopo trasferimenti in prestito. In attacco nuovi dialoghi con l'Atalanta per il vecchio pallino Sam Lammers, mentre sembra ormai fuori portata Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev.