Genoa, avanti con Ballardini e Preziosi prova a trattenere anche Strootman

Il Genoa sta muovendo i primi passi verso la prossima stagione che sarà ancora sotto la guida di Davide Ballardini. Il tecnico sta incontrando la dirigenza in questi giorni con una cadenza piuttosto regolare anche se non c'è bisogno di summit per il rinnovo perché era automatico con la salvezza. Adesso i piani sono quelli di confermare anche alcuni capisaldi della rosa, come Strootman, per cui però c'è un problema ingaggio: le parti dovranno aggiornarsi e il Grifone dovrà riparlarne anche con il Marsiglia, detentore del suo cartellino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.