Genoa, Ballardini non si accontenta: "Abbiamo il dovere di continuare a essere così bravi"

Davide Ballardini non si accontenta. Il Genoa arriva alla gara contro il Verona in un ottimo momento di forma, ma il tecnico rossoblù mette in guardia la squadra: "Tutti i dati che responsabilizzano ulteriormente. Se hai fatto tanto finora è altrettanto chiaro che di qui in avanti hai il dovere di essere altrettanto bravo. Per quanto di buono fatto finora sappiamo benissimo che non basta".

