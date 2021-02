Genoa, Ballardini sfida Pandev: "Finiamo bene la stagione, ma poi se smette lo meno"

vedi letture

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha commentato così a Sky Sport il match vinto oggi contro il Napoli: "L'umiltà è quella che permette di vincere? Non è solo quello, abbiamo dei giocatori molto seri e questo penso che porta il Genoa a fare sempre delle partite importante. Anche contro il Napoli abbiamo visto una squadra che c'era, potevamo forse essere più bravi nella gestione della palla, li abbiamo presi subito, ma potevamo essere più bravi nel gioco".

Quanto è cambiato Ballardini allenatore in questi due anni?

"Io sono stato qua tante volte e mi sembra che a livello di gol e risultati non abbiamo fatto tanto male. Poi ci sono delle situazioni che richiedono un certo comportamento, altre che richiedono altri comportamenti. Questa stagione è ancora lunga, quindi non ne parlo, ma se penso alle stagioni passate abbiamo fatto delle cose straordinarie. Ma quello è il passato, non conta più nulla. Conta quello che si fa ora e io non credo di essere cambiato molto. Quando ero a casa sono andato in giro a vedere gli altri che allenano, quello l'ho sempre fatto".

Avete preparato questo tipo di gol?

"noi curiamo molto la fase di possesso, anche se stasera non siamo stati così brillanti. Curiamo anche la pressione sul portatore. È merito della grandissima serietà e sacrificio di tutti. È una parte importante della squadra".

Ti sei fatto garantire da Preziosi la conferma?

"No, noi siamo concentrati su quello che si deve fare da qui in avanti, il Genoa ha fatto delle belle partite e dei bei risultati, siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino ad ora ma siamo consapevoli che tutto quello che è stato fatto serve a poco se da qui in avanti non facciamo altrettanto bene".

L'aspetto che caratterizza maggiormente il tuo Genoa?

"C'è una squadra che ha voglia di essere squadra, che cerca di prendere subito gli avversari. Io penso che la nostra squadra, proprio perché porta tanti giocatori, secondo me può gestire meglio la palla. Oggi non siamo stati così bravi nelle uscite e nel fraseggio, ma il secondo gol è stato una gran bella azione".

Pandev?

"Pensiamo con Goran di fare bene fino alla fine della stagione e poi dopo, se lui decide di smettere, lo meno. Non lo denuncio, ma lo meno (ride, ndr). Lui ha paura di me. Un allenatore si sente a proprio agio quando ha a che fare con degli uomini e riesce ad esaltare le qualità dei singoli, che hanno voglia di imparare. Questo fa la differenza, si riceve e si dà, ma alla base ci sono delle persone di spessore".