Genoa-Bologna, 10 anni dopo. Ballardini: "L'emozione è quotidiana, ma pensiamo a vincere"

Genoa-Bologna è la prossima gara dei rossoblù di Davide Ballardini, ma dieci anni fa è stata anche la prima partita di quest’ultimo da allenatore dei liguri. In conferenza stampa, il tecnico la affronta così: "L'emozione è quotidiana per me. Anche quando vengo qua al campo è comunque un'emozione forte ogni giorno. Non c'è tempo per pensare a quelle cose lì. Siamo concentrati sulla partita e vogliamo fare una grande partita sennò fai fatica. L'attenzione va alla partita che vogliamo fare".

