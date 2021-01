Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: sfida a distanza tra Destro e Simeone, Joao Pedro dal 1'

Partita fondamentale per Genoa e Cagliari, uno scontro salvezza visto il punto di differenza in classifica. Vincere è praticamente obbligatorio, soprattutto per la compagine sarda. Ballardini mette in campo il solito 3-5-2 con Destro e Shomurodov in attacco, mentre Di Francesco risponde con Joao Pedro e Nainggolan alle spalle di Simeone. Ecco le scelte dei due tecnici:

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore: Davide Ballardini

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Eusebio Di Francesco