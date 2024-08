Ufficiale Genoa, depositato il contratto di Lior Kasa: arriva a titolo definitivo dal Maccabi Haifa

Lior Kasa è un nuovo calciatore del Genoa. Il club rossoblù ha depositato in Lega il contratto del centrocampista classe 2005 che arriva a titolo definitivo dal Maccabi Haifa. Si tratta di un altro centrocampista dopo Fabio Miretti, mezzala che ieri è stata ufficializzata con questo comunicato: "Fabio Miretti è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Pinerolo il 03/08/2003 arriva dalla Juventus a titolo temporaneo. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, vanta 58 presenze in Serie A e 10 presenze tra UEFA Champions League ed Europa League. In maglia bianconera alza anche una Coppa Italia nella stagione 2023/2024. Benvenuto in rossoblù, Fabio!"

Sabato, dopo la vittoria contro il Monza, così s'è espresso l'allenatore del Genoa Alberto Gilardino: "Bani ha avuto un problema alla coscia, da valutare nei prossimi giorni. Anche Zanoli ha avuto un problema al flessore, infatti se ci avete fatto caso nel finale ho abbassato Messias basso a destra".

E ancora: "Nel pre-gara il direttore ha parlato di mercato chiuso, in settimana faremo delle valutazioni sulla base dell’entità degli infortuni di stasera. Abbiamo fuori ancora Norton-Cuffy, Ankeye e Matturro. Abbiamo recuperato in settimana Marcandalli. Stiamo cercando di portare tutti al cento per cento. Mi auguro non sia nulla di grave e si possano recuperare prima possibile".