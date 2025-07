Ufficiale Genoa, doppio innesto giovanile dalla Juventus: arrivano Pallavicini e Gecaj

Matteo Pallavicini, difensore classe 2007, e Kris Gecaj, terzino classe 2008, rafforzano il Settore Giovanile del Genoa: entrambi i calciatori provengono dalla Juventus, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A. Per entrambi addio a titolo definitivo in direzione di Genova, sponda rossoblù.