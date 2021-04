Genoa e Samp su Germain, intanto il francese annuncia l'addio al Marsiglia: "Non gioco abbastanza"

Valere Germain annuncia il suo addio all'Olympique Marsiglia. Lo fa in un'intervista rilasciata a Canal +: "Potrei avere qualche rimpianto per l'ultimo periodo, non ho mai giocato nel mio sistema di gioco preferito. Ma la cosa più importante è che la squadra vinca e arrivi quinta. Vado d'accordo con Milik e nell'unica occasione in cui abbiamo giocato insieme, credo che sia andata bene. Ma il calcio è così, non ha senso cambiare sistema quando le cose vanno bene. Voglio ripartire con un grande progetto, magari all'estero. Potrebbe essere una bella esperienza di vita dopo quella bellissima di Marsiglia. No so ancora dove sarò l'anno prossimo, ma mi vedo in una nuova squadra, voglio essere decisivo". Su di lui ci sarebbero anche le due squadre genovesi.