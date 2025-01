Ufficiale Genoa, ecco il rinforzo Cornet. L'attaccante ivoriano arriva in prestito dal West Ham

Adesso è ufficiale, Maxwel Cornet è un nuovo giocatore del Genoa. Lo fa sapere, mediante i suoi canali di comunicazione, la stessa società ligure. Si legge nella nota d'acquisto: "Maxwel Cornet è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante nato a Bregbo il 27/09/1996 arriva a titolo temporaneo dal West Ham, con cui nel 2023 ha vinto la UEFA Conference League. Ha vestito le maglie di Metz, Burnley, Southampton e Olympique Lione, squadra con cui vanta 252 presenze, 51 reti e 29 assist. Con la Nazionale della Costa d’Avorio ha all’attivo 31 partite e 6 reti, con lunga militanza nelle nazionali giovanili francesi e decine di presenze nelle competizioni continentali per club. Benvenuto a Genova, Max!".

Scuola Metz, colonna del Lione

L'esterno d'attacco ivoriano, ma con passaporto francese, arriverà all'ombra della Lanterna con la formula del prestito secco. Classe 1996, è cresciuto nel Metz con cui però ha collezionato solamente 16 presenze in tre anni. E con la del Lione che è esploso definitivamente diventandone un punto fermo. In rossoblù ha totalizzato 248 presenze fra le varie competizioni realizzando 49 reti fimo all'agosto 2021, anno del suo passaggio in Inghilterra.

Meno fortuna in Inghilterra

In Premier League veste la maglia del Burnley nella stagione 2021-2022 realizzando 9 reti in 28 partite. Prestazioni che gli valgono la chiamata del West Ham. Con gli Hammers però l'avventura non è fortunata visto che in due anni verrà chiamato in campo in 37 occasioni segnando solo un gol. La prima parte di stagione l'ha trascorsa in prestito al Southampton ma otterrà solamente quattro presenze fra Premier League e Coppa di Lega per un totale di 187 minuti.