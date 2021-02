Genoa-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: c'è Pjaca. Torna Zaccagni, Lasagna centravanti

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Hellas Verona, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A.

La buona notizia per Davide Ballardini è il recupero di Criscito, subito titolare dopo un infortunio col Torino presto smaltito. In mediana torna dalla squalifica Badelj e formerà il trio di centrocampo insieme a Strootman e Zajc. Intoccabili gli esterni con Zappacosta a destra e Czyborra a sinistra mentre in attacco la sorpresa è la spalla di Destro: sarà Pjaca, preferito a Pandev e Shomurodov.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pjaca, Destro. A disposizione: Marchetti, Goldaniga, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Pandev, Melegoni, Ognuené, Shomurodov, Rovella, L. Pellegrini. Allenatore: Davide Ballardini

In casa Hellas Verona esclusione a sorpresa per Cetin dopo la buona prova col Parma. In difesa accanto a Gunter e Lovato c'è Magnani. Sugli esterni torna dalla squalifica Faraoni a destra, mentre a sinistra gioca Lazovic, in virtù della squalifica di Dimarco. Ivan Juric ritrova anche Zaccagni sulla trequarti, reduce dal turno di stop: con lui Barak alle spalle del centravanti Lasagna.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. A disposizione: Berardi, Pandur, Miguel Veloso, Salcedo, Favilli, Udogie, Cetin, Benassi, Vieira, Sturaro, Amione, Bessa. Allenatore: Ivan Juric