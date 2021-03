Genoa, incubo finito per Cassata: "Emozione fortissima essere tornato in campo nel derby"

"E' stata un'emozione fortissima, bellissimo tornare. Il periodo in cui sono mancato è stato lungo e difficile". Ha parlato così Francesco Cassata, tornato in campo nel derby di Genova dopo un lungo infortunio: "La gara stata molto positiva per noi - ha sottolineato a Genoa Channel dopo l'1-1 tra Genoa e Samp - perché abbiamo interpretato molto bene gli aspetti tattici e siamo stati in controllo della partita. Peccato per l'episodio sul corner. Il futuro? Spero di stare bene fisicamente e avere continuità e di raggiungere gli obiettivi assieme ai miei compagni".