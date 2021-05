Genoa, l'ex proprietario del Lille Gerard Lopez interessato all'acquisto del club

Gerard Lopez mette gli occhi sul Genoa. L'ex proprietario del Lille, riporta L'Equipe, sarebbe in contatti avanzati col club più antico d'Italia. La valutazione è di 120 milioni di euro. L'imprenditore ispano-lussemburghese sta in verità lavorando su tre tavoli differenti: altri due club sarebbero nel mirino, ossia il Southampton e il Valencia e le valutazioni di entrambe le società sarebbero sostanzialmente simili a quella del Grifone. 50 anni, Gerard Lopez è noto nel mondo dello sport per essere stato inoltre presidente della scuderia Lotus in Formula 1. Attualmente è proprietario di due club: i belgi del Mouscron e i portoghesi del Boavista. Dal 2016 al 2020 è stato alla guida del Lille, poi ceduto al fondo Merlyn Advisors.