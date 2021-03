Genoa, Marroccu coccola Scamacca: "Non perda serenità, arriverà il suo momento"

Nel pre-partita di Genoa-Udinese, in campo tra pochi minuti al Ferraris, il direttore sportivo rossoblù Francesco Marroccu è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa deve fare in un momento come questo Scamacca?

"Non perdere la serenità e la continuità di prestazioni che ha tutti i giorni in allenamento. È un giocatore forte e di grande prospettiva secondo il mio pensiero, il consiglio che posso dargli è credere sempre nel lavoro, perché arriverà anche il suo momento e regalerà soddisfazioni ai tifosi del Genoa".