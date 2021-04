Genoa, Pandev: "Spiace non aver vinto. Sabato prossimo sarà una partita importantissima"

Dopo il match pareggiato contro il Benevento, l'attaccante rossoblu Goran Pandev ha parlato ai microfoni di Genoa Channel:

Doppietta e record in Serie A.

"Sicuramente è un traguardo importantissimo per me però non è andata come pensavo. Pensavo a vincere la partita che era la cosa più importante. I gol non contano niente ma conta la squadra. Era fondamentale vincere stasera e mi spiace non aver vinto".

La dedica per i gol?

"Era per mio figlio che oggi compie 11 anni. Mi ha chiesto di far gol per lui. Ho fatto doppietta, meglio così".

Cosa è mancato oggi?

"Non so cosa sia mancato. Forse eravamo troppo tesi perchè sapevamo che la partita era molto importante. Abbiamo preso gol subito, poi abbiamo recuperato e ne abbiamo preso un altro. La partita si è messa un po' in salita. Nel secondo tempo non abbiamo rischiato niente ma non siamo riusciti a creare qualche palla-gol. Il Benevento si è difeso bene e ha fatto la sua partita".

Cosa serve per salvare il Genoa?

"Non lo so cosa serva. Serve l'impegno, che non è mai mancato, stare sereni perchè sabato abbiamo una partita molto importante perchè se vinciamo sabato, secondo me, ci salviamo tranquillamente".

Spezia è stata una tappa della tua carriera.

"Ho iniziato un anno allo Spezia in C. Ero un ragazzino e per la mia crescita Spezia è stata una tappa importantissima".