Genoa partito per il ritiro di Neustift: primo allenamento fissato nel pomeriggio

Il Genoa inizia la sua stagione. La formazione rossoblu è partita oggi alla volta di Neustift, sede del ritiro pre campionato. Viaggio organizzato in più parti. Dapprima in charter dall’aeroporto “Cristoforo Colombo” fino a Innsbruck, poi pullman fino alla località della Valstubai. Primo allenamento nel pomeriggio, fissato per le ore 17.