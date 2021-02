Genoa, Perin rincuora i suoi: "Incidente di percorso che non mette in discussione nulla"

"Un incidente di percorso con un avversario simile non ha la forza di mettere in discussione quanto fatto fino ad oggi e quanto faremo domani, a partire dal Derby a cui ci avvicineremo con la grinta che contraddistingue chi veste questa maglia in simili frangenti". Così Mattia Perin, salvifico in tantissime occasioni per il raddoppio dell'Inter, incita i compagni dopo il ko di questo pomeriggio a San Siro contro i nerazzurri, un incidente di percorso - come ammette su Instagram - che non mette in discussione la crescita fatta finora dalla squadra.