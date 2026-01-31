Genoa, riavviati i contatti per Bakambu. Ma manca ancora l'ok dell'attaccante

Il Genoa prova a chiudere un altro colpo per il reparto avanzato nelle ultime ore di mercato. Dopo aver definito il riscatto di Leo Ostigard dal Rennes, il club rossoblù ha acceso i fari su Cedric Bakambu del Real Betis, profilo individuato per rinforzare l’attacco da consegnare a Daniele De Rossi. I dialoghi tra le società sono avviati, ma l’operazione non è ancora in dirittura d’arrivo. Lo si apprende da Sky Sport.

Il nodo resta il via libera del giocatore: manca infatti l’ok definitivo di Cedric Bakambu, chiamato a sciogliere le riserve sulla destinazione italiana. In casa Genoa filtra cauto ottimismo, anche se il tempo stringe e la trattativa necessita di un’accelerazione per arrivare alla fumata bianca. La dirigenza continua a lavorare per trovare l’intesa completa e chiudere l’operazione.