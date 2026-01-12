Il Genoa a caccia di un bomber: nella lista spunta anche un 9 da quasi 200 gol in carriera

Un gran portiere che para e un bomber che segna: il Genoa ha pronta la ricetta per raggiungere la salvezza e i suoi uomini di mercato stanno lavorando alacremente per mettere a disposizione di Daniele De Rossi questi due innesti.

Per il portiere, ormai, siamo alla semplice formalità: il designato ad ereditare il testimone che verosimilmente lascerà Nicola Leali è il brasiliano Bento. L'estremo difensore ha deciso di salutare l'Arabia Saudita e l'Al Nassr per giocarsi la possibilità di essere inserito nella lista di Carlo Ancelotti per il Mondiale. Dopo una corsa a due con il West Ham, il giocatore ha scelto di accasarsi al Grifone e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

Meno limpida, invece, la situazione legata all'attaccante. In un primo momento De Rossi aveva indicato l'ex compagno di squadra ai tempi della Roma Edin Dzeko, ai margini della Fiorentina, come perfetto rinforzo di esperienza. Tuttavia i viola preferiscono cedere il bosniaco all'estero e non rinforzare una diretta concorrente. Per questo motivo la dirigenza del club ligure nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino Cutrone, chiuso da Pellegrino al Parma, Nzola, messo alla porta da Gilardino al Pisa, e Bakambu, esperto attaccante congolese del Real Betis che in carriera vanta la bellezza di 188 gol tra Sochaux, Bursaspor, Villarreal, Guoan, Marsiglia, Olympiakos, Galatasaray e Betis.