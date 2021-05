Genoa-Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Boga, torna a disposizione Caputo

Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra Genoa e Sassuolo, in programma domani all'ora di pranzo allo stadio Luigi Ferraris. Assenti Boga, il lungodegente Romagna e Marlon (squalificato). Torna invece Caputo, mentre Magnanelli figura in lista nonostante in conferenza De Zerbi l'abbia dichiarato non arruolabile per la partita.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.

Difensori: Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traorè, Bourabia, Locatelli.

Attaccanti: Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Oddei, Defrel.