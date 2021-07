Genoa, Shomurodov: "Sarei soddisfatto se quest'anno arrivassi in doppia cifra"

Arrivano altre dichiarazioni di Eldor Shomurodov ai microfoni del blogger russo Evgeny Savin e pubblicata per intero questa notte sul canale YouTube KraSava: "Obiettivi per il prossimo campionato? Non mi sono mai posto un obiettivo, cerco di giocare bene ogni partita. Ad esempio, se quest’anno segnassi 10 gol, sarei soddisfatto. I tifosi? Ci siamo ritrovati in albergo prima della partita contro la Sampdoria. Era ora di cena, c’era molto rumore nell’hotel perché fuori c’erano migliaia di tifosi ad aspettarci. Erano venuti a sostenere la squadra prima del derby. In cosa l’Italia è diversa? Nelle persone, nella mentalità e nella lingua", le dichiarazioni tradotte da buoncalcioatutti.it.