Genoa, tre giorni di fuoco con Benevento e Spezia: il fattore "Ferraris" per blindare la salvezza

Il Genoa torna a casa. Dopo due trasferte insidiose contro Juventus e Milan, Criscito e compagni tornano a riassaporare l’odore del prato del "Ferraris" in due sfide importantissime per blindare la salvezza. Benevento e Spezia sono i prossimi due ostacoli che i rossoblu devono affrontare e superare per concludere il campionato in maniera tranquilla e senza più doversi guardare alle spalle. Una tappa importante per la truppa di Ballardini che all’andata ha rappresentato un punto di svolta. Dopo la sconfitta del "Vigorito" infatti fu sollevato dall'incarico Rolando Maran con il tecnico ravennate che debuttò nel match del "Picco", vinto 2-1 grazie al gol di Destro e al calcio di rigore trasformato da Criscito.

Nove turni di imbattibilità - Il fattore "F", ovvero "Ferraris", deve rappresentare un quid in più nella marcia salvezza del Grifone che in questo 2021 non ha ancora perso fra le mura amiche. Sono nove i turni di imbattibilità. L'ultima squadra a violare il campo di casa rossoblu fu la Juventus lo scorso 13 dicembre, 3-1 il punteggio finale. Da quel momento sono arrivati sei pareggi, forse un po' troppi, e tre vittorie. Successi importanti ai fini della salvezza visto che lo scontro diretto con il Cagliari è stato portato a casa. Le altre due volte in cui è stata portata a casa l’intera posta in palio sono state con Bologna e Napoli mentre con Milan, Lazio Verona, Sampdoria, Udinese e Fiorentina è uscito il segno "X".

Dubbi di formazione - Ballardini è stato molto chiaro nella consueta intervista su Genoa Channel alla vigilia. Partita importante ma non si deciderà nulla questa sera. Per il match contro i giallorossi il tecnico rossoblu ritrova Zappacosta anche se non è certo un suo impiego dal primo minuto. Il difensore ieri si è allenato con il gruppo ma per decidere se partirà titolare o a gara in corso sarà necessaria una valutazione nella seduta di questa mattina. In difesa tornerà il capitano Mimmo Criscito che ha scontato la giornata di squalifica nel match di San Siro. In attacco Mattia Destro dovrebbe giocare dall’inizio mentre per il partner sarà una lotta a quattro fra Pandev, Pjaca, Scamacca e Shomurodov.