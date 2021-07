Genova propone l'onorificenza a Chiesa, Mancini, Vialli e lo staff azzurro campione d'Europa

Genova pronta a premiare gli azzurri. Il Sindaco del capoluogo ligure e il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone proporranno in consiglio comunale la volontà di conferire l'onorificenza cittadina all'attaccante azzurro, e nato nella città della Lanterna, Federico Chiesa, a Gianluca Vialli, Roberto Mancini e ai membri dello staff tecnico azzurro - da Lombardo a Evani passando per Salsano e Nuciari - genovesi d'adozione e freschi campioni d'Europa con l'Italia. La volontà del primo cittadino è di accogliere la delegazione nella giornata colombiana del prossimo 12 ottobre: "Genova vuole premiare il valore, l'impegno, la professionalità e le capacità di chi è riuscito a compiere un’impresa sportiva straordinaria di grande valore sociale per l’Italia - spiegano Marco Bucci e Stefano Anzalone -. La nostra città sarà lieta di poter conferire una onorificenza cittadina da concordare con il consiglio comunale per meriti sportivi a Federico Chiesa, calciatore della Nazionale e genovese di nascita, a Roberto Mancini, Attilio Lombardo componenti dello staff tecnico e Gianluca Vialli capo delegazione degli azzurri a Euro 2020 e genovesi di adozione".