Gilardino: "Contro la Lazio come a Milano, per questo Cuadrado e Tramoni sotto Nzola"

Mister Alberto Gilardino è intervenuto a Sky Sport prima della partita casalinga contro la Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico del Pisa: "Dipende tutto dal tipo di atteggiamento e dagli interpreti. Così come a Milano, anche stasera vogliamo essere propositivi nelle due fasi. Ci dobbiamo difendere e dobbiamo avere atteggiamento di sacrificio, sì, ma anche costruire nella metà campo della Lazio. Mettere in campo giocatori come Marin, ma anche Cuadrado e Tramoni sotto Nzola va anche in questa direzione".

Sull'attacco: "Abbiamo fatto due gol a Milano, creiamo tanto e gli attaccanti si mettono sempre a disposizione. È normale poi che ci siano margini di miglioramento, mi auguro di fare una partita da Pisa che abbiamo dimostrato di saper fare".