Gioia Ibrahimovic dopo il rinnovo col Milan: "A chi aveva dubbi ho dimostrato che l'età non conta"

Mi sento felice. Il Milan è come casa mia. Come mi fa sentire questo club, con i suoi tifosi, non mi fa sentire nessuno". Fresco di rinnovo per un'altra stagione col Milan, Zlatan Ibrahimovic affida ai microfoni di Milan TV i primi commenti: "La reazione dei tifosi al mio rinnovo? Penso positiva. Anche se qualcuno aveva dubbi prima del mio arrivo, ho dimostrato che l'età non conta. E' tutta una questione di mentalità. Io voglio sempre migliorare e fare il massimo possibile. Basta stare bene fisicamente ed essere in condizioni di fare le cose che sai fare".