Gioiello di Pellè, il Parma è solido. Al 45' è 1-0 per i ducali contro il Genoa

Al quarantacinquesimo minuto la corsa salvezza è riaperta: il Parma è in vantaggio 1-0 sul Genoa per effetto del secondo gol in Serie A di Graziano Pellè, di ritorno dopo l'esperienza dalla Cina.

Sin dall'inizio i ducali sono ben messo in campo, hanno in Man un motorino che difficilmente viene fermato dalla retroguardia genoana, mentre il Genoa non è praticamente mai pericoloso. Così al sedicesimo Kucka, bravo a inserirsi con i tempi giusti, riesce a sovrastare Criscito all'altezza del secondo palo. Pellè, in mezzo all'area, stoppa di petto e rovesciata all'angolino, dove Perin non può arrivare. È l'ultimo sussulto del primo tempo, visto che le due squadre creano pochissimo: il Parma per scelta, il Grifone perché la retroguardia di D'Aversa è difficile da scardinare.

Così l'unico tiro verso la porta, se così si può chiamare, è un colpo di testa di Destro che sfila a lato.