Giornata decisiva per le panchine di A: tre summit per stabilire il futuro tecnico, tante in attesa

E' una giornata decisiva per il futuro delle panchine italiane. Incontri per valutare e stabilire chi sarà alla guida di diversi club nell'anno che verrà: un valzer che ha stravolto la geografia degli allenatori e che non si ferma qui.

Oggi Vincenzo Italiano, seguito tra le altre dall'Hellas Verona, dal Genoa, dal Sassuolo e dalla Sampdoria, potrebbe ratificare il suo matrimonio con lo Spezia. Se lo augura il club ligure che lo incontrerà proponendogli il rinnovo. Lo stesso farà il Venezia con Paolo Zanetti: oggi il summit, attende l'Udinese alla finestra. E' scattato il rinnovo per l'allenatore dei lagunari dopo la promozione, ora da capire se ci sarà anche la volontà di proseguire spalla a spalla nello stesso progetto. Summit anche in casa Bologna, sarà decisivo per capire se Sinisa Mihajlovic resterà alla guida degli emiliani: con la Lazio destinata a Maurizio Sarri, le caselle sembrano esaurite e il futuro dovrebbe essere ancora rossoblù. A proposito dei biancocelesti: dopo il summit di ieri, la sensazione è che manchi di fatto solo la definizione del triennale con Sarri che ha chiuso con la Juventus (che ha pagato la penale da 2.5 milioni di euro). Manca solo l'ufficialità anche per Simone Inzaghi all'Inter.

In attesa ci sono il Sassuolo, l'Hellas Verona e la Sampdoria. I neroverdi guardano verso Empoli per Alessio Dionisi che ancora non ha incontrato la proprietà per comunicare le decisioni sul futuro, anche se ha ancora un anno di contratto in Toscana. Attendono Corsi e Accardi. Dionisi, come Italiano, piace anche all'Hellas che valuta pure Igor Tudor. Nei prossimi giorni i rendez vous decisivi per il dopo Ivan Juric. Poi la Sampdoria, ancora alle prese con il futuro dirigenziale. Come per il Sassuolo, oltre a Dionisi ci sono contatti in corso con Marco Giampaolo.