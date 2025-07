Giornata importante oggi per il nuovo Milan: amichevole e un colpo di mercato

Giornata importante oggi per il Milan che sta nascendo. Alle 13:30 ora italiana, infatti, i rossoneri scenderanno in campo a Singapore nella prima amichevole della tournée estiva per affrontare l'Arsenal, squadrone inglese che ha appena acquistato il bomber Viktor Gyokeres a suon di milioni. Sarà il primo vero test con Massimiliano Allegri in panchina, dopo le prime due sgambate in famiglia a Milanello.

La probabile formazione del Milan

Davanti a capitan Maignan, spazio a Gabbia e Pavlovic al centro con Tomori adattato a destra e Filippo Terracciano adattato a sinistra; si ben capisce quando ci sia bisogno di mercato dietro. L'unico nuovo acquisto sarà Samuele Ricci che partirà dall'inizio, affiancato da Loftus-Cheek e da Musah. Novità anche in attacco con Pulisic che si sposta a sinistra, Saelemaekers a destra ma soprattutto Rafael Leao punta centrale. Indisponibili per infortunio Fofana e Jimenez, non convocati Modric e Gimenez.

Arriva

E una novità dal mercato c'è. Pervis Estupinan svolgerà oggi le visite mediche di rito e metterà la firma su un contratto di cinque anni. Dopodichè, il quarto acquisto della campagna rossonera volerà a Hong Kong nella giornata del 24 luglio per raggiungere i suoi nuovi compagni in tournée: per questa ragione dovrebbe riuscire a essere anche a disposizione per l'amichevole contro il Liverpool del prossimo 26 luglio.