Giornata internazionale contro l'omofobia: club francesi in campo con numeri arcobaleno

Importante iniziativa quella annunciata dalla Ligue de Football francese per la 37^ giornata di Ligue1 e la 38^ di Ligue2. In vista della "Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia" del 17 maggio, le partite del 15 maggio (Ligue2) e del 16 maggio (Ligue1) saranno caratterizzate da un forte segnale delle squadre transalpine: in particolare, fa sapere la Lega, le 40 squadre dei due principali campionati nazionali scenderanno in campo con i numeri delle maglie color arcobaleno, simbolo di pace, diversità e del movimento LGBT. Al termine delle partite, le maglie saranno messe all'asta e il ricavato devoluto alle associazioni Foot Ensemble, PanamBoyz & Girlz United e SOS Homophobia.