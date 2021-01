Giorno decisivo per il mercato del Torino: Lerager e Sanabria in pole per Nicola

Quello di gennaio è realmente il mercato che Urbano Cairo sta portando avanti per Davide Nicola . L'incontro di questo pomeriggio andato in scena con gli agenti e intermediari di Lukas Lerager e di Antonio Sanabria, rispettivamente centrocampista del Genoa e punta del Betis Siviglia, lo dimostra. Sono due che Nicola ha valorizzato al meglio la scorsa stagione all'ombra della Lanterna e che vuole a sua disposizione anche in questa stagione.

Trattativa in corso Con l'entourage la dirigenza granata ha discusso del doppio fronte. Per Sanabria, il Betis chiede cifre importanti e servirà un lungo lavoro di diplomazia per sbloccare l'affare. Lerager piace tanto a Nicola che lo considera primo nome. Le alternative più calde sono sempre Gedson Fernandes del Benfica e Jasmin Kurtic del Parma per il quale sarebbe in ponte un possibile scambio con Nicolas N'Koulou. Un giorno decisivo, il Torino al centro del mercato.