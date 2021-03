Giovanni Galli: "Il Milan è pronto a rialzarsi. La Juve rientrerà nella corsa al titolo"

vedi letture

Giovanni Galli, doppio ex della sfida di oggi tra Fiorentina e Milan, ha parlato dei rossoneri e della reazione necessaria dopo l'eliminazione dall'Europa League: "Il Milan è l'unica squadra che può vantarsi di essere uscita dall'Europa a testa alta e devono cogliere gli spunti di quel doppio confronto col Manchester United. Hanno sempre saputo rialzarsi dopo una partita no. Per lo scudetto però l'Inter resta una macchina da guerra e in più la Juventus è destinata a rientrare nella corsa per i primi posti. La corsa Champions, considerando anche il Napoli, ha già una grandissima concorrenza".