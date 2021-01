Giroud apre alla permanenza al Chelsea: "Voglio vincere un trofeo con questo grande club"

"Voglio solo il meglio per il Chelsea". Olivier Giroud torna (parzialmente) sui suoi passi in un'intervista concessa a Sky Sports UK e non esclude la permanenza tra le fila dei Blues fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto: "Vedremo cosa potrà succedere nei prossimi mesi, ma al momento io penso soltanto a mantenere un’elevata efficienza. Quando purtroppo non scendo in campo il mio unico pensiero è quello di far parte della squadra. Voglio davvero il meglio per questo grande club. Credo che abbiamo la possibilità di sollevare qualche trofeo importante al termine di questa stagione, vista la grande squadra che abbiamo a disposizione", sono state le parole dell'attaccante francese.

Giroud, obiettivo tra le tante anche di Inter, Milan e Juventus per gennaio, ha già realizzato 9 gol in 15 partite in questa stagione, nonostante abbia giocato appena 595 minuti con la maglia del club londinese.