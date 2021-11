Giroud: "Film su Ibra? Andrò a vederlo, è diverso da quel che sembra. Possiamo giocare insieme"

vedi letture

"Il film su Ibra? Andrò a vederlo". Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud parla così di Zlatan Ibrahimovic, sulla cui vita uscirà l'11 novembre nelle sale I Am Zlatan: "Con lui ho un rapporto normale, è una persona piacevole e molto disponibile nelle spogliatoio".

Un altro Ibra. Con cui si può giocare. Alla rosea, Giroud racconta di un Ibra lontano da quello che appare: "Forse da fuori sembra diverso, un po' più concentrato su se stesso. Ma non è così nella vita di ogni giorno". Significativo poi un passaggio sulla coppia d'attacco con lo svedese, fin qui tentata col contagocce - e solo a gara in corso - da Stefano Pioli: "Possiamo essere complementari, almeno in certe partite. Fin qui il mister sta facendo diverse, ma spero che potremo giocare di più insieme".