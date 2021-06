Giroud flirta, il Milan continua a pensarci ma solo a zero. Serve il via libera del Chelsea

Olivier Giroud è sempre nel mirino del Milan. Il centravanti francese ha stuzzicato anche ieri le fantasie di mercato dei rossoneri, nonostante il Chelsea abbia attivato ad aprile e in maniera unilaterale la clausola che consentiva di prolungare il contratto del giocatore. Sarà così necessario l’ok di Abramovich per un trasferimento a parametro zero, cioè la formula sulla cui base ha trattato finora il Milan. Uno scenario non del tutto da escludere, scrive La Gazzetta dello Sport: una promessa non scritta assicurerebbe al giocatore di svincolarsi a zero per l’estero. È quella la soluzione, anche perché a oggi Maldini e Massara non vogliono aprire una trattativa col club inglese.