Giroud ha tante richieste ma il Milan è la priorità. Offerta del Chelsea da 4,2 milioni

Il Milan è in vantaggio per Olivier Giroud e nelle prossime ore proverà a chiudere per l'attaccante francese, nonostante l'offerta del Chelsea che ha proposto al francese il rinnovo per un'altra stagione alle stesse condizioni: 4,2 milioni di euro più bonus. Il centravanti però non è convinto e vuole provare un'altra esperienza. Anche il West Ham ci sta provando e all'orizzonte ci sono anche offerte dalla MLS, oltre che quelle di Valencia e Villarreal. La prospettiva che più l'affascina è però quella relativa al Milan. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.