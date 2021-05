Giroud in Serie A? L'intermediario: "Dipende da cosa faranno Dzeko e Lukaku..."

Intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', l'intermediario per l'Italia del centravanti del Chelsea Olivier Giroud, centravanti francese classe '86, ha parlato del suo possibile approdo in Serie A nella prossima finestra di calciomercato. Giroud è in scadenza di contratto coi blues: "Olivier - ha detto Vincenzo Morabito - può venire in Italia, nonostante il Chelsea stia provando a rinnovare... ma ancora non c'è niente di concreto. Vedremo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku, se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia".