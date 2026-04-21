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Giroud: "Mi manca il Milan, ho tanta nostalgia. È un club diverso, spero torni in Champions"

Giroud: "Mi manca il Milan, ho tanta nostalgia. È un club diverso, spero torni in Champions"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 19:15Serie A
Alessio Del Lungo

Olivier Giroud oggi gioca per il Lille, ma fino a poco tempo fa vestiva la maglia del Milan e i suoi ricordi dell'esperienza in Italia sono più vivi che mai. Intervistato da MilanNews.it, ha parlato così dei suoi trascorsi rossoneri: "La passione per il calcio, San Siro, lo Scudetto, l’amore dei tifosi quando ero lì in campo. Ho tanta nostalgia del Milan, ma sono rimasto in contatto con i miei compagni e con le persone dello staff. Mi manca questo club, dove ho passato tre anni fantastici (ride, ndr). Adesso spero che il club torni in Champions League l’anno prossimo".

Il Milan e l'Arsenal sono le squadre che ha amato di più?
"Difficile dirlo, ma sono molto grato di aver giocato nelle squadre per cui tifavo da piccolo. Il Milan è una di queste e, quando sono arrivato lì, ho capito che fa parte di quei club ‘diversi’, con una storia speciale. Sono stato molto, molto fortunato, grato e fiero di aver giocato per il Milan".

Prima di lei e dopo di lei i numeri 9 al Milan hanno faticato.
"Cosa volete che vi dica? (ride, ndr). Questa forse è una stagione in cui c’è tanta pressione sui numeri 9. Non è facile per loro segnare tanti gol, però penso sia fondamentale avere una squadra alle spalle che faccia la differenza. Un attaccante non può fare tutto da solo".

Non è solo colpa loro?
"Assolutamente no. Sarebbe troppo facile dare la colpa a loro. Quando il 9 non segna è sempre ‘colpa tua’. Questo non mi piace. Anche quando segnavo, ringraziavo sempre la squadra e i miei compagni che mi aiutavano".

Quale rete si porta di più nel cuore?
"La doppietta contro l’Inter, perché lì è nato il coro ‘si è girato Giroud’ (ride, ndr). Anche se il gol più bello forse è stato quello contro lo Spezia a San Siro all’ultimo minuto, quando mi sono tolto la maglia… Quello è stato davvero speciale. L’altro giorno ho rivisto tutti i miei gol al Milan e mi sono anche emozionato un po’. I miei anni al Milan fanno parte della mia storia e di quella del club. Voglio solo dire che il Milan rimarrà sempre qui (Giroud si batte il cuore, ndr)".

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