Gli occhi del Venezia verso la MLS: piace il giovane centrocampista Tessman dei Dallas

Continua a muoversi il Venezia sul mercato in vista della prossima stagione in Serie A. Secondo Sky, il club sta valutando il nome di Tanner Tessman, centrocampista centrale statunitense dei Dallas. Ha 19 anni, il suo contratto è in scadenza il 31 dicembre 2022.