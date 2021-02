Gli uomini mercato dell'E.League - Fofana, il dopo Haaland al Molde viene dall'Africa

David Datro Fofana ha giocato ventisei minuti tra i pfofessionisti in Europa, a diciannove anni appena compiuti. E ha fatto gol. Ivoriano, arrivato dalla prestigiosa accademia dell'AFAD Djekanou e dall'Abidjan City, ha già giocato nel massimo campionato locale. Ossigenato, con lo sguardo da ragazzino, il Molde lo ha presentato ufficialmente come "uno dei migliori prospetti di tutto il continente africano". Mesi di lavoro per portarlo in Norvegia, nel club e nel ruolo che fu di Erling Haaland, ha segnato contro l'Hoffenheim nella gara di andata. Magari non giocherà dal 1', come fatto nella prima sfida giocata sul neutro di Villarreal, ma c'è tanta attesa per lui. Pure tanta polemica, visto che il trasferimento di Fofana, che è già parte della Nazionale ivoriana, è stato portato davanti ai tribunali dall'Abidjan City. Al momento dello sbarco, la dirigenza ha parlato di 'un periodo di ambientamento necessario per poi imporsi'. Ventisei minuti sembrano già abbastanza.

Nome David Datro Fofana

Squadra Molde

Anno di nascita 2002

Ruolo Attaccante centrale

Scadenza del contratto 2024

Valutazione (Transfermarkt) /