Gli uomini mercato dell'E.League - Sima, arrivato dal nulla è diventato una stella in pochi mesi

vedi letture

Lo Slavia Praga è andato a scoprire questo ragazzo senegalese addirittura in settima serie francese. Il passaggio prima di sbarcare nella Capitale è stato al MAS TAborsko ma dall'estate del 2020, Sima gioca allo Slavia. Uno dei tanti carneadi in cerca di gloria? Macché. Sin da subito, si è imposto decidendo con una doppietta il derby contro lo Sparta. Punta o esterno offensivo, in campionato è già a 11 reti su 15 partite giocate. Paragonato ad Aubameyang, si prepara per essere l'assicurazione sul futuro, a livello economico, per lo Slavia Praga. Alla porta del club c'è già la fila.

Nome Abdallah Sima

Squadra Slavia Praga

Anno di nascita 2001

Ruolo Attaccante

Scadenza del contratto 2023

Valutazione (Transfermarkt) 8 milioni